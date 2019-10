Une série de frappes turques a été menée, lundi et mardi, contre des positions du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, interdit en Turquie) dans le nord de l'Irak, selon le ministère de la Défense turque. "L'aviation turque a mené une série de bombardements lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi, tuant 12 terroristes séparatistes", a indiqué la même source. Le PKK mène une guérilla contre la Turquie depuis 1984 et Ankara mène régulièrement des raids contre ses bases arrières situées dans les zones montagneuses du nord de l'Irak. Les derniers bombardements interviennent alors qu'Ankara semble être sur le point de lancer une opération militaire dans le nord de la Syrie contre les Unités de protection du peuple (YPG). Cette zone doit séparer la frontière turque des territoires tenus par la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), considérée comme "terroriste" par Ankara, mais alliée de Washington. Les YPG ont été un partenaire clé de Washington dans la lutte contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech). Dans le cadre de cet accord, la Turquie et les Etats-Unis ont mené trois patrouilles terrestres communes, la dernière en date le 4 octobre. Les milices kurdes ont annoncé, en parallèle, avoir éliminé des fortifications à la frontière et amorcé un retrait de certaines zones.