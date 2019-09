Le porte-parole du gouvernement iranien Ali Rabiei a indiqué lundi que le tanker battant pavillon britannique arraisonné en juillet par l'Iran dans le détroit d'Ormuz était désormais "libre de ses mouvements". "La procédure légale a pris fin et les conditions pour permettre de relâcher le pétrolier sont remplies de telle sorte que le tanker est désormais libre de ses mouvements", a déclaré lors d'une conférence de presse M. Rabiei, en allusion au navire suédois Stena Impero. Le tanker de 183 mètres, arraisonné le 19 juillet par les Gardiens de la Révolution, avait été conduit dans le port iranien de Bandar Abbas (sud). Les autorités iraniennes avaient laissé entendre le 8 septembre qu'elles pourraient libérer le pétrolier "dans les prochains jours". Elles avaient accusé le navire d'avoir ignoré des appels de détresse et d'avoir éteint son transpondeur après être entré en collision avec un bateau de pêche. Cette saisie était intervenue quelques heures après l'annonce par le tribunal de Gibraltar de la prolongation de la saisie du Grace 1, pétrolier

iranien arraisonné le 4 juillet par la police et les douanes de ce territoire britannique situé à l'extrême sud de l'Espagne. L'Iran a démenti qu'il s'agisse de représailles. Le gouvernement de Gibraltar et les Etats-Unis disaient soupçonner la cargaison d'être destinée à la Syrie en crise, cible depuis le début du conflit en 2011 de sanctions qui touchent son secteur pétrolier. Téhéran n'a pas officiellement dévoilé la destination du tanker, mais a démenti qu'il se rendait en Syrie. Le Stena Impero a été arraisonné avec un équipage de 23 personnes à bord. Sept d'entre elles ont été libérées le 4 septembre.