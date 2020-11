La branche jeunesse du parti irlandais Sinn Féin, "Ógra Shinn Féin" a fermement condamné l'agression militaire marocaine contre les civils sahraouis qui manifestaient pacifiquement devant la brèche illégale dans la zone tampon d'El-Guerguerat, exprimant sa solidarité pleine et inconditionnelle avec le peuple sahraoui.

Dans un communiqué rapporté par l'agence de presse sahraoui (SPS), l'Ógra Shinn Féin, prolongement de l'un des partis les plus importants en Irlande, a tenu l'ONU et le Conseil de sécurité pour "responsables de la sécurité et le bien-être des citoyens sahraouis, notamment ceux des territoires occupés de la RASD qui sont exposés à des actes illégaux perpétrés par le Maroc".

Elle a en outre exhorté le gouvernement irlandais à utiliser son siège au Conseil de sécurité pour faire avancer le processus de règlement et garantir un appui ferme et sérieux de la communauté international sur ce dossier.

La branche jeunesse du parti politique irlandais, Ógra Shinn Féin a par ailleurs souligné que l'autodétermination du peuple sahraoui demeure la seule option pour mettre fin au conflit au Sahara occidental, comme convenu dans le plan de règlement et traduit dans la résolution 690 (1991) du Conseil de sécurité.