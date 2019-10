Les grives à ailes rouges, l'une des espèces d'oiseaux les plus répandues en Islande, volent très bas, gênant parfois les piétons, chantent bruyamment et d'une manière effrénée, et volent à travers les fenêtres, car beaucoup d'entre elles sont en état d'ébriété.

Des dizaines de milliers de ces oiseaux se rendent à Reykjavik à la recherche de leur friandise préférée : les baies de rowan, des grappes de baies orange vif qui poussent sur de nombreux arbres de la région de la capitale islandaise. Cet automne a apparemment apporté une récolte exceptionnelle de ces baies, à tel point que certaines ont commencé à fermenter. Lorsque les oiseaux en mangent, ils deviennent naturellement intoxiqués et cela affecte leur comportement. Leur chant cet automne est plus à la hauteur de leur chant printanier - fort, vif, mais plus agressif. En outre, ils peuvent avoir des difficultés à voler en ligne droite et deviennent plus bruyants que d'habitude. En dépit de ces effets néfastes, ces baies fermentées sont particulièrement recherchées par les oiseaux.

"Ils hurlent et se disputent entre eux à propos de ces baies", a déclaré Guðmundur A. Guðmundsson, écologiste animalier à l'Institut islandais d'histoire naturelle. "Ils se battent ici même en ville et vous pouvez voir leur agressivité", a-t-il ajouté. Les experts rassurent qu'il nÆy a pas lieu de sÆinquiéter pour ces créatures, car elles récupéreront assez rapidement une fois que les baies

auront disparu et reprendront un comportement d'oiseau normal une fois soulagées de la gueule de bois.