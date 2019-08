Le porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, a tenu dimanche le gouvernement israélien pour responsable des "incursions de colons" aux abords de la mosquée d'Al-Aqsa dans la ville sainte d'El-Qods occupée. Dans un communiqué publié par l'agence de presse officielle palestinienne WAFA, M. Rudeineh a déclaré que M. Abbas était en contact avec "toutes les parties concernées pour stopper l'escalade israélienne" contre le peuple palestinien et les lieux saints, avertissant l'occupant israélien qui ne devrait pas "transformer ce conflit politique en conflit religieux". Dimanche, premier jour de l'Aid al-Adha, des affrontements entre policiers de l'occupation israélienne et fidèles palestiniens sur l'esplanade des Mosquées, ont fait au moins 61 blessés parmi les Palestiniens.Après la prière à la mosquée Al-Aqsa, située au milieu de l'esplanade, des centaines de Palestiniens ont commencé à scander en arabe "Par notre âme, par notre sang, nous nous sacrifions pour toi Al-Aqsa". Des accrochages ont éclaté et les forces d'occupation, qui contrôlent l'accès de l'esplanade, ont utilisé des grenades assourdissantes pour tenter de disperser des manifestants, d'après des correspondants de presse sur place. L'esplanade des Mosquées se trouve à El-Qods-Est, secteur palestinien de la ville occupée depuis 1967 par Israël, qui l'a ensuite annexée sans que cela ne soit reconnu par la communauté internationale. L'esplanade est le troisième lieu saint de l'islam. La Jordanie, de même que l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), ont dénoncé "l'agression" contre l'esplanade des Mosquées par les forces israéliennes, aussi blâmées par le secrétaire général de la Ligue arabe qui a appelé la communauté internationale à calmer le jeu pour éviter "une bataille religieuse dans la ville sainte" d'El-Qods occupée. "Cela montre la dimension religieuse du conflit" israélo-palestinien, a de son côté réagi Ismaïl Haniyeh, chef du mouvement de résistance palestinien Hamas, qui contrôle la bande de Ghaza depuis 2007.