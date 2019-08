Les autorités israéliennes ont annoncé mardi avoir expulsé une travailleuse philippine et son fils adolescent, né en Israël et qui n'a jamais mis les pieds dans le pays d'origine de sa mère. Rosemarie Perez a été arrêtée la semaine dernière avec Rohan, son fils de

13 ans, en raison de l'expiration de son visa de travail, malgré des manifestations en soutien aux centaines de travailleurs étrangers et à leurs enfants qui risquent l'expulsion. Ils avaient ensuite été conduits dimanche soir à l'aéroport Ben Gourion, mais avaient été "sortis de l'avion" au dernier moment, un sursis qui leur avait redonné le mince espoir d'une régularisation de leur situation. Mais, lundi soir, la mère et son fils, né en Israël et qui parle hébreu, ont finalement été embarqués à bord d'un vol de la compagnie israélienne El Al à destination de Bangkok, d'où ils ont pris un avion pour Manille, a indiqué l'autorité de l'immigration israélienne. "Rosemarie était en Israël depuis de nombreuses années, dont 12 illégalement", a-t-elle ajouté dans un communiqué.