Le taux élevé de mortalité parmi les personnes infectées au coronavirus en Italie s’explique probablement par le fait que l’épidémie a été détectée avec un certain retard, a déclaré la représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Russie Melita Vujnovic.La représentante de l’OMS a lié la mortalité élevée du Covid-19 en Italie, qui enregistre déjà plus de 1.400 décès, au retard dans la détection de l’épidémie."Il est possible que les gens n’aient simplement pas compris qu’ils étaient malades, qu’ils ne connaissaient pas les symptômes et ne savaient pas où se rendre", estime Mme Vujnovic citée par les médias russes.De ce fait, les personnes infectées ont continué de mener leur train de vie habituel, explique-t-elle. Selon les dernières évaluations de l’Université John-Hopkins (Etats-Unis), l’Italie décompte plus de 21.000 cas d’infection au coronavirus ainsi que plus de 1.400 morts.

L’ensemble du territoire italien, ainsi que la région autrichienne du Tyrol frontalière avec l’Italie, sont considérés comme une zone à risque par l’Institut Robert-Koch, l’agence sanitaire allemande.(APS)Le nouveau coronavirus (covid-19) a fait au moins 5.796 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un nouveau bilan divulgué dimanche à partir de sources officielles.Plus de 154.620 cas d'infection ont été dénombrés dans 139 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Au comptage réalisé la veille à 17H00 GMT, 32 nouveaux décès et 2.839 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.