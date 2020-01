La Cour de Cassation italienne a confirmé vendredi la validité de la libération en juillet de Carola Rackete, la capitaine allemande du navire humanitaire Sea-Watch 3 qui avait accosté de force dans la petite île de Lampedusa avec 40 migrants à bord. En rejetant le recours que le parquet avait formé à la suite de la libération de Carola Rackete, la Cour a pris une décision "cohérente d'un point de vue institutionnel et juridique", a déclaré son avocat Alessandro Gamberini, cité par des médias, exprimant sa "grande satisfaction", selon l'agence AGI.La Cour doit déposer ses motivations dans un délai de 30 jours.La jeune allemande avait accosté de force fin juin dans la petite île de Lampedusa et elle avait été accusée d'avoir tenté une manœuvre dangereuse contre la vedette des douanes qui voulait l'empêcher d'entrer au port.Elle avait été placée aux arrêts domiciliaires et présentée à un juge début juillet qui avait décidé de la libérer estimant que la jeune femme avait fait simplement son devoir en sauvant des vies humaines.