Près de 600 écoliers japonais étaient aux premières loges lundi, pour découvrir les versions robotisées des mascottes des Jeux olympiques et paralympiques de 2020. Les deux personnages à l'allure futuriste, Miraitowa et Someity, peuvent exprimer des "sentiments" dans leurs yeux clignotants en y faisant apparaître des cúurs ou des étoiles. "Les robots joueront un rôle actif en coulisses" pendant les Jeux d'été, a affirmé aux enfants Jun Ninomiya, le directeur de l'école primaire tokyoïte où se déroulait l'événement. Miraitowa, bleu indigo et blanc, est la mascotte des Jeux olympiques et Someity, rose et blanc, celle des Jeux paralympiques. Les deux robots aux yeux immenses et oreilles pointues, dotés d'articulations multiples et des bras pouvant être contrôlés à distance, ont pris des poses symbolisant différents sports olympiques que les enfants devaient deviner. Fabriqués en association avec le constructeur automobile Toyota, ils ne peuvent pas parler, mais des caméras placées à l'intérieur de leur tête leurs permettent de reconnaître les expressions du visage de la personne se trouvant en face d'eux et de réagir en fonction.