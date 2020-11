Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a procédé au versement de subventions financières au profit de trois disciplines sportives, dans la cadre de la prise en charge des sportifs qualifiés et qualifiables aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo-2020 décalés à 2021, ainsi qu'en prévision des Jeux méditerranéens d'Oran-2022, indique lundi un communiqué du MJS.