Les travaux, lancés dans le cadre des préparatifs de la capitale de l'Ouest du pays pour accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens, prévue du 25 juin au 5 juillet 2022, concernent pas moins de six lots, à savoir le stand air comprimé, fosse de Tir et mur de clôture, club house, tribune et stand de tir à l'arc, VRD, aménagement extérieur, poste transformateur et groupe électrogène, a-t-on détaillé.

Une fois les travaux achevés, la wilaya d'Oran disposera d'un site sportif en mesure d'abriter les plus hautes compétitions mondiales dans la discipline, puisque qu'il sera "aux normes de la Fédération internationale concernée", s'est-on réjoui à la DJS.

Le champ de tir aux armes sportives fait partie de huit autres sites sportifs ayant bénéficié d'une vaste opération d'aménagement et de mise à niveau à Oran en prévision des JM.

Il s'agit, entre autres, du Palais des sports "Hamou Boutlélis" et de la piscine olympique à hai Medina Jdida, du centre équestre "Antar Ibn Cheddad"' à Es-Sénia et du complexe de tennis à hai "Es-salem" (Oran).

La wilaya d'Oran sera également dotée de nouvelles infrastructures, dont le complexe sportif de la localité de Belgaid (Bir El Djir), qui renferme un stade de football de 40.000 places, un terrain de réplique, un autre d'athlétisme et une salle omnisports de 6.000 places.

En plus, un village méditerranéen olympique d'une capacité d'accueil de plus de 6.000 sportifs est en cours de réalisation, a-t-on rappelé.