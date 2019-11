Des interventions chirurgicales spécialisées en maladies dermatologiques dues aux brulures ont été opérées mardi au niveau de l'établissement public hospitalier EPH-Slimane Amirat à Touggourt (160 km Nord d'Ouargla), a-t-on appris des responsables de cet établissement. Entrant dans le cadre du jumelage inter-hôpitaux, l'initiative, qui cible dans sa première journée dix (10) patients, a été précédée de l'organisation lundi au niveau des cliniques de Nezla et Emir Abdelkader (Touggourt), des consultations à plus de 77 patients manifestant des séquelles et cicatrices de brulures, pour les programmer, a précisé le directeur de l'EPH-Slimane Amirat, Salah Guerioune. Ces consultations et interventions spécialisées, prévues sur trois jours, sont menées par un staff médical spécialisé de la clinique centrale des brulures d'Alger, conduit par le Pr. Mohamed Ouramdane Abchiche, assisté d'une équipe médicale et paramédicale de Touggourt, profitent à des patients présentant des séquelles cutanées et profondes, a indiqué le même responsable.

Cette action, est la 3ème du genre cette année ayant permis à 59 patients de bénéficier d'interventions de réparation dermatologique et d'esthétique, encadrées par un staff médical spécialisé d'Alger au niveau de la même structure hospitalière de Touggourt, en plus de l'organisation de plus de 220 consultations spécialisées ayant épargné aux patients de se déplacer dans d'autres régions du pays pour de ce type de soins. Selon M. Guerioune, l'initiative vise la promotion de la prise en charge médicale spécialisée, notamment au profit des populations des régions enclavées, la consolidation de la formation médicale continue et l'échange d'expériences médicales. Elle vise aussi à offrir des prestations médicales spécialisées aux familles défavorisées, leur épargner les déplacements vers les structures hospitalières du Nord du pays, et combler le déficit accusé en spécialités médicales dans la région.