2019 : première femme arbitre en Supercoupe d'Europe

Le 14 août 2019, un mois après avoir arbitré la finale de la Coupe du monde féminine en France (États-Unis-Pays-Bas, 2-0, le 7 juillet, à Lyon), elle devient la première femme à arbitrer la Supercoupe d'Europe (Liverpool- Chelsea, 2-2, 5-4 aux t.a.b), du jamais-vu pour une rencontre masculine majeure de l'UEFA (la Suissesse Nicole Petignat avait « seulement » arbitré trois matches en tours de qualifications de la Coupe de l'UEFA, entre 2004 et 2009). « Cela fait plusieurs années déjà que Stéphanie Frappart prouve qu'elle est l'une des meilleures femmes arbitres non seulement sur la scène européenne, mais aussi à l'échelle mondiale, dira alors Roberto Rosetti, le responsable en chef de l'arbitrage à l'UEFA. Elle est capable de diriger des rencontres de très haut niveau, comme elle l'a prouvé lors de la finale de la Coupe du monde féminine. Elle est au sommet de sa carrière arbitrale. » Confiante, l'arbitre française confiera de son côté, à la veille de cette finale entre le vainqueur de la Ligue des champions (Liverpool) et celui de la Ligue Europa (Chelsea) : « Nous devons prouver physiquement, techniquement et tactiquement que nous sommes les mêmes que les hommes. Je n'ai pas peur de ça. Rien ne change pour moi ». De fait, applaudie par les supporters des Reds et des Blues quand son nom a été prononcé par le speaker au Vodafone Park d'Istanbul, elle réussira à diriger avec sérénité et sans fausse note cette rencontre de haut vol. Mieux : ce jour-là, la Française parcourra 16,1 km en 120 minutes (11,9 en 90), soit la plus grande distance jamais enregistrée en Coupe d'Europe en plus de quatre cents matches analysés.

2020 : première femme arbitre en match international masculin

Élue meilleure arbitre féminine du monde en 2019 par la Fédération internationale de l'histoire du football et de la statistique (IFFHS) à la très large majorité des suffrages, elle devient, en 2020, la première femme à diriger une rencontre internationale masculine officielle (Malte-Lettonie 1-1, le 6 septembre en Ligue des nations), avant d'arbitrer ses deux premières rencontres de Ligue Europa le 22 octobre (Leicester-Zorya Lougansk 3-0) puis le 26 novembre (Grenade-Omonia Nicosie 2-1). Entre-temps, pour son 16e match arbitré en tant qu'arbitre central au sein de l'élite française, elle dirige, sans encombre, le choc de la 6e journée de Ligue 1 entre l'OL et l'OM (1-1, le 4 octobre).Mercredi, à Turin pour le match Juventus-Dynamo Kiev (21 heures), Stéphanie Frappart deviendra donc la première femme à arbitrer un match de Ligue des champions masculin.Et elle le fera avec fermeté, douceur et humilité : « Depuis mes années d'école, je n'ai jamais réussi à soigner ma forte timidité, mais l'arbitrage m'a permis de m'en émanciper, a-t-elle récemment confié à L'Équipe Magazine. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, cette timidité m'a aidée à ne pas occuper trop de place sur le terrain. Elle m'a poussée à ne pas prendre le leadership sur les joueurs, qui doivent rester les stars du jeu. On peut dire que ma timidité a défini ma ligne d'arbitre, entre calme et sérénité. »