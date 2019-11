Ayant réalisé un "rêve d'enfant" dans une discipline qui le passionne depuis ses 4 ans, le karatéka Ayoub Anis Helassa, récent champion du monde juniors au Chili, voit désormais grand et vise les Jeux Olympiques (JO) de Tokyo-2020. Rencontré à la salle omnisports d’El-Mansoura (Constantine), Helassa (-55 kg) a déjà repris ses entraînements et l’or qu’il a remporté à Santiago, pourtant en proie à une grave crise sociale depuis plus d'un mois qui a fait plusieurs morts, semble lui donner des ailes. "Cette victoire au Championnat du monde me donne énormément de confiance pour aborder les prochaines compétitions nationales et internationales dans les meilleures conditions possibles", a déclaré l'athlète du Club Mostakbel de Constantine. Et d’ajouter : "La médaille olympique demeure la plus prestigieuse de toutes les distinctions et mon ambition est grande pour la décrocher" et inscrire son nom dans l’histoire en tant que premier Algérien champion olympique en kumité.

Les grands débuts de Helassa sur la scène internationale ont eu lieu en 2018 lors du Championnat méditerranéen à Antalya (Turquie) où il a décroché la 2e place, ainsi qu'une médaille de bronze au Championnat arabe à Tunis (Tunisie), auxquelles s'ajoutent plusieurs titres nationaux, notamment en catégorie minimes.