Quelque 625 policiers kényans ont commis des délits graves entre janvier et octobre, selon un rapport de l'Unité des affaires internes de Vigilance House, relayé vendredi par les médias kényans.Ce chiffre s'inscrit en nette hausse par rapport à celui enregistré en 2018 où 488 policiers ont été surpris et arrêtés pour violation grave de la loi, selon le rapport qui souligne que les policiers incriminés représentent notamment la police administrative et la direction des enquêtes criminelles.Les délits commis vont de la collecte de pots-de-vin aussi bas que 50 shillings (0,5 dollars) aux barrages routiers, la locationd'armes à des voyous et la collusion avec des criminels dans les détournements de voitures, les agressions, les vols avec violence, les enlèvements et le trafic de drogue.Le rapport met en évidence un cas dans lequel un officier a été arrêté pour possession de nombreux uniformes de police qu'il loue aux criminels, ce qui entrave les efforts mis en place pour lutter contre la criminalité.Le rapport révèle aussi qu'un certain nombre d'officiers ont été arrêtés en lien avec des affaires de vol d'argent à des hommes d'affaires et dans des distributeurs automatiques.