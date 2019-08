Dix-huit (18) opérations de développement portant le renforcement de l’alimentation en eau potable (AEP) sont en cours de réalisation dans la wilaya de Khenchela en vue de mobiliser un volume d’eau supplémentaire de plus de 53.000 m3/jour, a-t-on appris lundi auprès de la direction des ressources en eau. Inscrits dans le cadre du programme d’urgence relevant de l’année financière de l’année 2018 de la wilaya de Khenchela, dix-huit (18) projets d’AEP ont été lancés en travaux à travers différentes communes pour mobiliser 53 000 m3 / jour aux habitants de la région, a indiqué, le directeur des ressources en eau, Remdane Bouchair. Un budget "conséquent" puisé d’une enveloppe financière dont a bénéficié la wilaya de Khenchela au titre de l’année précédente dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, a été alloué à la direction des ressources en eau pour la concrétisation de ces opérations, a précisé le même responsable. Il a également souligné que ces projets, entamés au mois de janvier dernier, concernent principalement la réhabilitation des forages, la rénovation et l’extension des réseaux de l’alimentation en eau potable (AEP) ainsi que la réalisation de 2.000 mètres linaires de canalisations à travers les différentes communes de la wilaya. Le projet de réalisation de 19 forages, dont les travaux ont été parachevés récemment, a permis de mobiliser 18.000 m3 d’eau quotidien des habitants de la wilaya en eau potable, a-t-on noté soulignant qu’ à côté la mise en service d’une station d’épuration des eaux superficielles dans la commune de Babar a permis de bénéficier d'une quantité supplémentaire de 7.000 m3 d'eau potable par jour.