Le constructeur automobile sud-coréen Kia Corp, le deuxième fabricant automobile du pays asiatique, a annoncé vendredi qu'il lancerait sept modèles entièrement électriques d'ici 2027.Kia a indiqué qu'il lancerait un crossover électrique basé sur une nouvelle plate-forme de véhicule électrique (VE), appelé plate-forme modulaire électrique-mondiale (E-GMP) au premier trimestre, a précisé la société dans un communiqué cité par l'agence Yonhap.La nouvelle voiture, sous le nom de projet CV, sera le premier modèle qui portera le nouveau logo de Kia. De même, le véhicule sera équipé d'une batterie qui permettra une autonomie en mode électrique de plus de 500 km et un temps de recharge à grande vitesse de moins de 20 minutes.Kia projette également d'introduire des berlines, SUV et monospaces en se basant sur la nouvelle plate-forme VE durant les sept prochaines années.