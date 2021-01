KYO Conseil, une entreprise MarTech algérienne (marketing & technologie), vient de lancer « Wysii », un outil de facturation digital basé sur le Cloud, dans le but d’aider les TPE et petites entreprises dans leur démarche de facturation. Cette plateforme simple, complète et sécurisée, née du programme d’intrapreneuriat « Start-up Studio » de KYO Conseil, permet une gestion des documents commerciaux et comptables de manière rapide, collaborative et agile. Conforme à l’environnement fiscal algérien, Wysii est conçu de manière à éviter les erreurs de facturation, ou la soumission de documents non conformes, souvent à l’origine de redressements fiscaux.

« Aujourd’hui en Algérie, les petites entreprises représentent 90% du tissus économique national, leurs petites infrastructures les mènent à utiliser des outils traditionnels, comme par exemple Excel, pour établir des devis, des factures et autres pièces comptables. Ces outils sont chronophages et rébarbatifs, peu adaptés aux besoins de ces entreprises », déclare Amine OUANES, fondateur et directeur général de KYO Conseil. « Grâce à Wysii, nous sommes fières d’accompagner les TPE algériennes dans l’optimisation et la synchronisation des tâches de facturations, et espérons apporter un vrai soutien à la digitalisation et l’agilité de ces tâches, qui est aujourd’hui un vrai enjeu pour l’économie algérienne ». En effet, grâce à sa simplicité d’utilisation, la plateforme Wysii permet un gain de temps considérable, et facilite la lecture et la gestion de la trésorerie, ce qui contribue significativement à l’optimisation et l’évolution de la productivité des entreprises et l’aide à la prise de décision. Ces entreprises pourront ainsi se concentrer sur leur cœur de métier.

Depuis le mois de novembre, plus de 1500 comptes utilisateurs ont déjà été créés, un début prometteur dans la FinTech pour Wysii, ce qui conforte Amine OUANES quant à l’utilité et l’accessibilité du logiciel. Il a dû repenser intégralement son approche entrepreneuriale pour concevoir cette solution innovante, dédiée exclusivement aux entreprises algériennes avec une vison et une stratégie à l’exportation, notamment en Afrique.

Amine OUANES, a fondé KYO Conseil il y a 4 ans. Cette agence MarTech emploie une trentaine d’employés, et accompagne une centaine de clients et partenaires- opérants dans

différents secteurs d’activité- dans leur transformation digitale, que ce soit la digitalisation des métiers, des procédures, ou bien le développement de stratégies marketing et communication digitales interne et externe.

En 2018, et né d’une envie de soutenir les problématiques courantes des entreprises algériennes, cet entrepreneur décide de créer Start-up Studio, un programme d’innovation interne à KYO Conseil. Wysii n’est que la première plateforme à être lancée de ce programme, 4 autres solutions sont toujours en développement pour un lancement prévu dans les prochains mois.