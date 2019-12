La ministre sud-africaine des Relations extérieures, Naledi Pandor, a appelé lundi le secrétaire général de l'ONU à nommer d'urgence un Envoyé spécial pour le Sahara occidental pour accélérer le processus de décolonisation de cette dernière colonie en

Afrique. S'exprimant devant un mémorial officiel organisé par le ministère sud-africain des Relations extérieures et de la Coopération pour rendre hommage au défunt ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud, Bachir Sghaiar-Radhi, décédé mercredi dernier, Mme Pandor a adressé ses condoléances et celles du président Ramaphosa, au gouvernement et au peuple sahraouis.

A propos de la situation politique au Sahara occidental, elle a rappelé que "l'ONU a convenu que le peuple sahraoui doit être autorisé à exercer son droit inaliénable à l'autodétermination". L'Afrique du Sud appelle donc le secrétaire général des Nations unies à accélérer la nomination d'un Envoyé spécial pour le Sahara occidental et à rechercher des résultats concrets qui aboutiront à l'indépendance du peuple sahraoui, a souligné Mme Pandor. Abordant le parcours de l'ancien ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud, Bachir Radhi, elle a rappelé qu'il "avait fait preuve d'une grande passion et d'une détermination inlassable pour défendre la cause sahraouie pour la liberté et l'autodétermination et qu'il était bien connu pour son intelligence et ses capacités analytiques pointues".