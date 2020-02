La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Mme Naledi Pandor, a déclaré que son gouvernement "continuera à exhorter le Maroc à agir en l'honneur des résolutions de l'ONU et de l'Union africaine (UA)" sur le Sahara occidental pour garantir que la lutte du peuple sahraoui pour sa liberté et son indépendance "reste à l'ordre du jour", rapportent des médias. S'adressant mardi dernier au Parlement sud-africain, à l'occasion du débat sur l'état de la nation, Mme Pandor a présenté les priorités de son gouvernement pour cette année, qui seront caractérisées par la présidence sud-africaine de l'Union africaine (UA) pour l'année 2020. "L'Afrique a du mal à éliminer complètement les entraves du colonialisme et de l'esclavage depuis plus de quatre cents ans, le temps presse et nous, en Afrique du Sud, devons utiliser la présidence (de l'UA) pour intensifier les efforts visant à faire réussir le développement et à profiter de l'élan mis en mouvement par les anciens présidents de notre syndicat", a déclaré la ministre sud-africaine, citée par l'agence de presse sahraouie (SPS). Tout en se concentrant sur les priorités clés de l'Afrique, elle a ajouté: "Nous n'abandonnerons pas nos amis et la lutte pour la liberté en Palestine et au Sahara occidental" occupés. Elle a en outre déclaré que l'Afrique du Sud "s'efforcera de s'attaquer aux causes profondes des conflits tels que la pauvreté, les déficits démocratiques d'inégalité et le rôle négatif joué par les intérêts étrangers qui bénéficient de l'instabilité dans les pays africains riches en ressources".