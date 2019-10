L'Afrique du Sud a réitéré, lors du 18e sommet du Mouvement des pays non alignés (MPNA), son ferme attachement au règlement du conflit au Sahara occidental à travers l'organisation d'un référendum d'autodétermination, appelant à la mobilisation de la communauté internationale pour la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et de l'Assemblée générale. "Notre mouvement doit assumer son rôle primordial dans la résolution du conflit au Sahara occidental, qui garantira le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination", a déclaré le vice-ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Alvin Botes, à l'occasion du débat général ministériel du 18e sommet du MPNA qui s'est déroulé à Bakou en Azerbaïdjan les 25 et 26 octobre en cours.