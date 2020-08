L’agence d’Alger de la Caisse nationale d’assurance sociale des salariés (CNAS) a lancé une campagne d’information

sur la numérisation des congés de maladie, qui peuvent être envoyés dorénavant par voie électronique à partir de l’espace El Hanaa, a indiqué un communiqué de cet organe publique."La CNAS Agence d’Alger lance une campagne d’information et de

sensibilisation en direction des assurés sociaux.En effet, dans son espace El Hanaa, la CNAS a inséré une nouvelle option permettant à l’assuré social (salarié) d’envoyer son certificat d’arrêt de travail à distance", lit-on dan le même communiqué parvenu lundi soir.L'agence d’Alger de la CNAS a affirmé qu'"en adoptant cette nouvelle technologie, l’assuré social pourra envoyer son arrêt de travail sans se déplacer à la CNAS, ce qui lui permettra de respecter le délai de dépôt de l’arrêt de travail".Et d'ajouer "l’assuré remplira des champs lui permettant d’indiquer son adresse de résidence pendant le congé de maladie, ce qui lui évitera des rejets par défaut du contrôle administratif".Elle a noté, en outre, que l’assuré social malade, est tenu d’informer la CNAS de son lieu de résidence, car elle pourra effectuer un contrôle administratif.Cette nouvelle application rentre dans le cadre du plan stratégique adopté par la CNAS, qui vise l’amélioration des services offerts à ses usagers à travers, la modernisation et l’informatisation à distance de l’administration, l'allègement des procédures administratives et également à travers différentes actions de proximité.Il est à rappeler, que l’application El Hanaa permet à l’assuré social de retirer son attestation d’affiliation, faire le suivi du remboursement des frais de soins et permet également à l’employeur et aux administrations demandeuses du document d’affiliation de procéder à son authentification.Par ailleurs, l’agence d’Alger a enregistré durant le premier semestre de l’année en cours un nombre de 40763 certificats d’arrêt de travail déposés et traités.