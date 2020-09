L'Albanie et le Kosovo ont conclu un accord afin de mettre en place une ligue unique de basket-ball, quelques mois après avoir annoncé une initiative similaire pour créer une coupe de football, a rapporté vendredi l'ATA, l'agence albanaise de presse.Cette ligue unique "n'est que la première hirondelle qui sera suivie par la collaboration dans d'autres sports", a dit le Premier ministre albanais Edi Rama, lui-même un ancien joueur de basket, qui a assisté jeudi soir à Tirana à la cérémonie de signature entre les deux fédérations de basket.L'accord prévoit que les équipes de quatre divisions kosovares et quatre divisions albanaises s'affrontent, à partir de la saison 2020/2021, dans des ligues communes.Le Kosovo est une ancienne province serbe à majorité albanaise qui a proclamé en 2008 son indépendance, une décennie après un conflit (1998-99) contre les forces serbes qui y a fait quelque 13.000 morts.La Serbie, qui n'a jamais reconnu l'indépendance du Kosovo, voit d'un mauvais oeil ce type de rapprochement.

Belgrade était parvenu à fermer les portes de l'UEFA et de la FIFA à son ancienne province jusqu'en 2016 tandis que le jeune pays est devenu membre de la Fiba en 2015."Le prochain pas est d'étendre les programmes sportifs dans les écoles des deux côtés de la frontière" pour développer la coopération "entre nos enfants, frères du même sang", a également dit Edi Rama.La ministre kosovare des Sports, Vlora Dumoshi, a salué "un succès extraordinaire de la coopération dans le domaine du sport".En janvier, les fédérations de football kosovare et albanaise avaient demandé à l'UEFA de reconnaître une coupe de football commune baptisée "la

Coupe Mère Teresa". Mais la réponse de l'association européenne se fait toujours attendre, a déclaré vendredi à l'AFP Andi Vreçani, porte-parole de la Fédération albanaise de football.