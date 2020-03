L'Algérie a importé, en une semaine, plusieurs millions de dollars de matériels pour faire face au Coronavirus, a assuré dimanche à Alger, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad."Nous avons été, comme le monde entier surpris par cette pandémie, et nous

essayons avec les compétences et les ressources humaines que nous avons et le matériel dont nous disposons d'y faire face. En une semaine, nous avons importé plusieurs millions de dollars de matériels, de caméras thermiques, de kits, de gans pour pallier aux insuffisances que nous avions au début", a-t-il indiqué à la chaine III de la Radio nationale.Interrogé sur la disponibilité du matériel médical pour faire face à ce virus, notamment les réactifs, les bavettes, du gel hydroalcoolique, le Premier ministre a assuré que "c'est disponible et nous continuons d'en acheter", ajoutant que "pas plus tard qu'hier (samedi), un avion chargé de ce matériel est arrivé en provenance des Emirats. Nous avons importé aussi de France et de plusieurs pays européens tel que le Danemark, et la

Norvège". M. Djerada soutenu que "nous devons prendre toutes nos précautions(...), il ne s'agit pas d'ameuter l'opinion publique, ni de réagir de manière intempestive", mais, a-t-il ajouté, "il s'agit beaucoup plus d'être mesuré et de prendre ses responsabilité d'homme d'Etat face à une crise mondiale qui risque de se répercuter sur notre pays"."Ne nous affolons pas. C'est qu'il faut comprendre c'est qu'il n y a pas un médicament, un vaccin, pour cette maladie", a-t-il dit, relevant que l'essentiel est d'essayer "de cloisonner, de circonscrire et de faire une sorte de barrière pour que le virus n'évolue pas à travers le territoire national". "C'est ça ce que les gens doivent comprendre, quand on leur dit de ne pas sortir, de ne pas y aller dans des parcs, ne pas laisser les enfants dehors, pour essayer de limiter, un tant soit peu, l'évolution de ce virus", a-t-il souligné.L'Etat a pris "toutes les dispositions" sur le plan sanitaire, pour prendre en charge des cas qui se présentent, a-t-il assuré, soutenant qu'il n y a pas un cas qui est admis dans un hôpital et "qu'on a laissé partir comme certains le prétendent".Dans ce cadre, le Premier ministre a mis en garde contre "les

manipulations, je dis aux citoyens faites très attention à cela".Il a indiqué qu'il y a "différentes étapes que nous avons limitées et

délimitées, en coopération avec l'OMS", relevant la présence, hier, d'un représentant de l'OMS en Algérie, "qui a vu notre travail, les dispositions prises, il a reconnu que l'Algérie fait des efforts très importants et a les moyens de prendre en charge ses malades et de prévenir les cas qui se présentent à l'avenir".Quarante cinq (45) cas de corona virus ont été confirmés, à ce jour, par l'Institut Pasteur, avait indiqué auparavant M. Djerad, ajoutant qu'un dispositif a été mis en place notamment dans les zones sensibles (Blida et Boufarik) pour cerner ce virus déclaré pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)