Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab a affirmé dimanche que l'Algérie compte, à l'avenir, produire de l'électricité à partir de l'énergie nucléaire. "L'Algérie œuvre actuellement à développer des compétences nationales pour réaliser, à l'avenir, la première station algérienne de production de l'électricité à partir de l'énergie nucléaire, et le développement des autres utilisations de cette énergie, notamment dans le domaine médical et pharmaceutique", a déclaré M. Arkab lors d'une visite de travail et d'inspection au Centre de recherche nucléaire de Draria (Alger). Rappelant que la production de l'énergie électrique dans le monde dépend de 6 à 8% de l'énergie nucléaire, le ministre a souligné que l'Algérie qui possède quatre centres de recherche nucléaire à des fins pacifiques, aspire, à l'instar des autres pays du monde, à concrétiser cet objectif. Les étapes de création d'une station de production électrique par énergie nucléaire requièrent une longue durée entre 15 et 20 ans, a fait savoir le ministre, soulignant qu'il y a possibilité de réduire cette période en Algérie puisque cette dernière possède de hautes qualifications dans ce domaine. Evoquant la production de l'énergie électrique qui se fait actuellement par gaz naturel, le ministre a rappelé que la production de l'Algérie s'élève à 144 milliards de mètres cubes, dont 45 milliards de mètres cubes (gaz naturel) utilisés pour la production de l'énergie électrique au profit de la population.