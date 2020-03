L'Algérie a condamné "avec force" les attaques "abjectes" qui ont ciblé, dimanche dernier, les habitants des localités de Dinguila et Barga dans le Nord du Burkina Faso, faisant plusieurs victimes parmi les civiles."Nous condamnons avec force les attaques abjectes qui ont ciblé, dimanche 8 mars 2020, les habitants des localités de Dinguila et Barga dans le Nord du Burkina Faso, faisant plusieurs victimes parmi des innocents civiles", a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif."Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes de ces actes ignobles et nous assurons de notre entière solidarité le gouvernement et le peuple frère du Burkina Faso face à cet acharnement indicible", ajoute la même source. Benali Cherif a souligné que "les agressions récurrentes dont font l'objet les populations isolées et sans défense au Burkina Faso prouvent encore une fois l'impasse dans laquelle se trouvent ces groupes sanguinaires qui, quelles que soient leurs motivations, cherchent, à travers cette violence inouïe, à s'assurer une visibilité en attentant à des vies humaines innocentes et en imposant la peur et le désarroi"."Nous demeurons convaincus que la détermination et l'unité du peuple du Burkina lui permettront de transcender ces épreuves", a-t-il poursuivi.