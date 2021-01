L'Algérie a condamné énergiquement jeudi le double attentat ayant ciblé un marché populaire dans la capitale irakienne Baghdad faisant plusieurs victimes et des dizaines de blessés, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"L'Algérie condamne vigoureusement le double attentat ayant ciblé le 21 janvier 2021 un marché populaire à Baghdad faisant plusieurs victimes et des dizaines de blessés irakiens sans défense ", souligne la même source.

"Suite à cet ignoble acte terroriste, l'Algérie exprime sa solidarité avec l'Irak frère et lui réitère son soutien dans sa guerre contre le terrorisme, l'extrémisme et toute tentative visant à ébranler sa stabilité et sa sécurité", ajoute le communiqué.

"L'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, réitère sa position ferme rejetant le terrorisme sous toutes ses formes et appelle à la conjugaison de tous les efforts internationaux et régionaux pour exterminer ce fléau", conclut le communiqué.