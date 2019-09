L’Algérie déplore chaque année entre 15 et 20 décès par la rage canine, a affirmé samedi à Oran le Directeur général de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Dr. Fourar Djamel, considérant la situation de "grave". Dr Fourar a souligné, en marge des travaux d’une journée d’étude sur cette maladie infectieuse, organisée à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la rage, que "nous enregistrons quelque 90 cas de rage par an" parmi lesquels il est déploré 15 à 20 décès "ce qui est grave", a-t-il déclaré, faisant remarquer que "peu de gens vaccinent leurs chiens faisant fi des textes en vigueur".