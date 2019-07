Le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire Mohamed Amine Deramchi a réaffirmé, mardi à Alger, la détermination de l'Algérie à "poursuivre ses efforts pour aider la Libye à surmonter la crise qu'elle traverse", à travers le dialogue et les solutions pacifiques ainsi que le soutien à ses dispositifs de sécurité pour restaurer la paix et la stabilité dans le pays. "L'Algérie est déterminée à poursuivre ses efforts pour aider la Libye à surmonter cette pénible épreuve, par sa diplomatie prônant le dialogue et les solutions pacifiques dans le cadre du respect des affaires internes, mais aussi à travers le soutien aux capacités de ses dispositifs de sécurité pour relever tous les défis auxquels elle fait face jusqu'au rétablissement de la sécurité et de la stabilité le plus tôt possible", a déclaré M. Deramchi qui présidait une réunion avec son homologue du Gouvernement libyen d'union nationale, Khaled El Mazen, consacrée à l'examen des moyens de mise en oeuvre des accords de coopération sécuritaire bilatérale et la lutte contre la criminalité et la drogue. L'Algérie, à la lumière de son expérience douloureuse durant la décennie noire, "est consciente des circonstances très dures et inédites que traverse actuellement la Libye", notamment "la détérioration de la situation sécuritaire dans certaines régions et l'aggravation du crime organisé suite à l'épuisement des forces de sécurité dans leur lutte antiterroriste pour le rétablissement de la sécurité et de la stabilité, avant de vaquer, de façon ordinaire, à leurs activités qui consistent en la lutte contre le trafic de drogue et la migration clandestine qui s'est accentuée suite à l'instabilité dont souffre le peuple libyen frère", a-t-il soutenu. Affirmant que cette réunion, qui sera consacrée à "la poursuite des consultations entamées lors de la visite effectuée par le ministre libyen de l'Intérieur en Algérie la semaine dernière, a pour objectif de définir les fondements de la relance de la coopération en matière de sécurité à la lumière des conditions et des défis actuels de la région de l'Afrique du Nord de manière générale et leurs retombés sur la stabilité des deux pays et la sérénité de leurs citoyens", le SG du ministère de l'Intérieur a souligné que cette rencontre témoignait de la conviction des deux pays quant à l'importance de "la sécurité de la Libye dont est tributaire celle de l'Algérie et vice-versa".