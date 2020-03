L'Algérie est entrée dans une ère nouvelle marquant la fin des pratiques négatives qui ont failli ébranler les fondements de l'Etat, souligne la revue El Djeich dans son numéro du mois de mars. "Avec l’avènement à la magistrature suprême du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l’issue d'élections libres, intègres et transparentes, les contours de l'Algérie nouvelle commencent à poindre à l'horizon, ce qui conforte l'idée que notre pays est entré dans une ère nouvelle qui marque la fin de pratiques négatives qui ont failli ébranler les fondements de l'Etat", note l'éditorial d'El Djeïch. "Une phase qui augure la conjonction des efforts des enfants de ce pays, mus par une profonde conviction en la capacité de la nation, institutions et peuple à surmonter les épreuves conjoncturelles actuelles en s’inspirant des constances nationales qui placent l’Algérie au-dessus de tout", ajoute la même source. Pour El Djeïch, "la meilleure preuve de cette nouvelle démarche est la totale cohésion entre les différentes institutions du pays", de même que "la cohésion entre le peuple et son armée qui a renforcé le sentiment patriotique de nombre de catégories sociales ayant pris la mesure du rôle important de l'ANP dans la protection de la patrie et du peuple, de défense du territoire et des nobles missions accomplies par les éléments de nos forces armées au service de l'Algérie et de sa gloire".