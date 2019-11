Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab représentera l'Algérie au 5ème Sommet des Chefs d'Etats et de Gouvernements du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), qui se tiendra vendredi à Malabo (Guinée Equatoriale), a indiqué mercredi le ministère dans un communiqué. Le Sommet sera précédé par une Réunion ministérielle extraordinaire du GECF, qui se tiendra le 28 novembre 2019 et le deuxième Séminaire International sur le Gaz, prévu le 27 novembre 2019. Le ministre de l'Energie sera accompagné d'une importante délégation composée de hauts responsables des Groupes Sonatrach et Sonelgaz, qui participera à cette occasion à un panel ministériel et à une session sur "le gaz naturel et les objectifs du développement durable", a précisé la

même source. Lors de la 21ème Réunion ministérielle du Forum, tenue en octobre 2019, à Moscou (Russie), les ministres avaient approuvé à l'unanimité la proposition algérienne de l'acte constitutif de l'Institut de Recherche du Gaz du GECF "GRI" établi en Algérie. Ils ont également approuvé la proposition de tenir la 22ème Réunion ministérielle du GECF en Algérie en novembre 2020 et désigné le ministre de l'Energie en tant que président du Forum pour l'année prochaine. A rappeler que le GECF est une organisation intergouvernementale créée lors de la 8ème session du Forum informel de ces pays, tenue à Moscou en décembre 2008.