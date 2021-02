Les recommandations issues des réunions des membres du Forum de dialogue politique inter-libyen portant sur la formation d'une autorité exécutive et la tenue d'élections parlementaires et présidentielle avaient été évoquées et soulignées depuis bien longtemps par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a expliqué le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum.