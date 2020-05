En prévision de ce rendez-vous, le président de l’ANIE, Mohamed Chorfi a présidé mardi après-midi au siège de l’ANIE au Palais des Nations (club des pins-Alger), une réunion préparatoire avec les secrétaires généraux des ministères des affaires étrangères, de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, a souligné le même communiqué.

La réunion a permis, ajoute la même source, de coordonner les vues entre institutions de l’Etat et échanger les informations, notamment concernant les moyens d’organiser et de préparer les rendez-vous électoraux, sur fond de crise sanitaire causée par la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette réunion intervient, «en application des instructions du président de la République qui a chargé M.Mohamed Chorfi, président l’ANIE de participer à la réunion consultative qui sera organisée par la Commission de l’Union africaine (UA) en visioconférence le 27 mai 2020 et consacrée à l’examen de «l'impact de la pandémie du nouveau coronavirus sur les échéances électorales dans les pays africains ».