L'Ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Amine Makboul, a appelé mardi à Alger à "l'unification des rangs de la Nation arabe et musulmane pour faire face au danger imminent qui plane sur nous et faire face à ce qui est appelé le Deal du siècle, visant la liquidation des droits nationaux du peuple palestinien". Dans une allocution lors d'une cérémonie organisée au siège de l'Ambassade de l'Etat de Palestine à Alger, à l'occasion de la Journée du Chahid, le diplomate palestinien a dénoncé le soutien de l'administration américaine à l'entité sioniste et "leur complot contre les intérêts du peuple arabe, en général et du peuple palestinien en particulier", a-t-il dit. Estimant que ce complot n'aurait pu être concrétisé sans la situation déplorable et regrettable du monde arabe, il a affirmé que le temps était venu "pour notre Nation arabe et musulmane de prendre une position unifiée face à cette arrogance américano-sioniste et à la grande manœuvre orchestrée contre la Nation arabe à travers le +deal du siècle (...) visant la liquidation des droits nationaux du peuple palestinien", a-t-il insisté.