L'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, M. Amine Makboul, a salué jeudi la position de l'Algérie soutenant la cause palestinienne et rejetant la normalisation avec l'entité sioniste, et réaffirmé que la lutte des Palestiniens contre l'occupant israélien "se poursuivra jusqu'au recouvrement de la totalité des territoires occupés".