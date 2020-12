L'ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev a affirmé, mardi, que l'annonce du président américain, Donald Trump, concernant la reconnaissance de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental occupé, constitue "une violation de la légalité internationale" et "ne changera nullement la réalité de la cause sahraouie qui restera une question de décolonisation".

Dans un entretien accordé au journal "El Bilad", M. Beliaev a fait savoir que "cette annonce ne changera rien à la réalité de la cause sahraouie qui restera une question de décolonisation", faisant état des contacts établis par son pays avec le secrétaire général des Nations unies concernant le dossier sahraoui.

La Russie avait dénoncé, vendredi dernier, l'annonce du président américain, affirmant que cette décision sort complètement du cadre du droit international.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov avait déclaré que ladite annonce ne respectait pas "les décisions du Conseil de sécurité des Nations unies, sur lesquelles les Américains eux-mêmes étaient d'accord".

Et d'ajouter à ce propos qu'"il y'a des résolutions pertinentes et la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO). La démarche américaine est une décision unilatérale en contradiction avec le Droit international et les décisions du Conseil de sécurité des Nations unies votées par les Américains".