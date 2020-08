Lors d'une rencontre avec les médias, l'ambassadeur américain s'est félicité du "développement et du renforcement constants des relations bilatérales" durant les trois années qu'il a passées en Algérie, saluant les efforts consentis pour "approfondir et diversifier la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité, du commerce, de la culture et de l'enseignement".

M.Desrocher a évoqué les résultats "positifs" des diverses visites de responsables américains en Algérie, et du dialogue stratégique mené par les deux pays l'année dernière, ainsi que "la relance de l'activité de la Chambre américaine du commerce", en sus de l'installation de plusieurs entreprises américaines en Algérie activant dans "les hydrocarbures, la santé, l'informatique, l'agriculture etc''.

Le diplomate américain a exprimé, dans ce sens, "sa fierté" quant aux résultats enregistrés en peu de temps et dans le contexte de la crise sanitaire à laquelle se heurte le monde. Se réjouissant, à ce propos de la coopération bilatérale en matière de lutte contre l'épidémie Covid-19, le diplomate américain a affirmé que "beaucoup reste à faire". Par ailleurs, il a salué le rapatriement par les autorités algériennes de citoyens américains vers leur pays, soulignant le soutien de Washington aux efforts de l’Algérie dans la lutte contre la pandémie, à travers un don de "quatre millions de dollars" via les organisations onusiennes.

Dans le même cadre, M. Desrocher a rappelé que les universités de son pays accueillent annuellement "200 étudiants algériens" dans le cadre du développement des relations bilatérales dans le domaine de l’enseignement et de la Recherche scientifique'', soulignant que Washington discute avec les autorités algériennes "l’accueil d’un plus grand nombre d'étudiants algériens".

M.Desrocher a rappelé également que "le nombre des étudiants algériens aux Etats-Unis a augmenté l'année passée de 12%". En réponse aux questions de la presse, et s’agissant de la situation en Libye, l’ambassadeur américain a affirmé que "Washington et Alger s’accordent sur l’impératif appui au processus onusien pour la paix et la stabilité dans ce pays", assurant son soutien au cessez-le-feu "malgré les difficultés qui l’entravant ".

Affirmant que Washington comprenait l'intérêt de l'Algérie pour la situation en Libye, il a loué la connaissance détaillée de l'Algérie du dossier libyen et l’importance précieuse "des consultations" entre les deux pays concernant la crise libyenne.

En réponse à une question sur la situation des droits de l'Homme en Algérie, M. Deroscher a invité les journalistes à consulter le rapport annuel du Secrétariat d'Etat sur les droits de l'Homme dans le monde y compris l'Algérie, soutenant que son pays accordait un vif intérêt à ce sujet et soutenait la liberté d'expression et la liberté de la presse, en tant que fondements de la démocratie.

Le diplomate américain en Algérie a évoqué les principales haltes qui resteront gravées dans sa mémoire après son départ, notamment le Hirak populaire qui, a-t-il dit, "a épaté le monde par son caractère pacifique".

M.Desrocher a également souligné l’honneur" qu’il avait eu d’assister à la cérémonie d'investiture du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune au Palais des nations.

Qualifiant son expérience en Algérie de "fructueuse", le diplomate américain a remercié le peuple algérien pour "l'accueil et l'hospitalité" qui lui ont été réservés durant ses années de travail et à travers les 22 wilayas qu'il avait visitées, saluant les différents responsables Algériens et les représentants de la société civile qu’il avait rencontrés durant son séjour en Algérie.