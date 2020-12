Dans un communiqué émis en son nom personnel et au nom des chefs de tribus de l’Ahaggar, des notables de la région et de la population de Tamanrasset, M.Idaber a estimé que "cette intervention répétée du Parlement européen, sous prétexte de défense des Droits de l’Homme et de protection des droits et libertés, est un alibi ayant souvent motivé des interventions dans les affaires intérieures des Etats et l’atteinte à leur stabilité".

"Le peuple algérien valeureux a consenti un lourd tribut pour son indépendance et le Parlement européen ne saurait attenter à la souveraineté de l’Algérie", a souligné l’Amenokal de l’Ahaggar en renvoyant plutôt vers "la France qui connaît de flagrantes violations des droits des manifestants durant des années".

Et de conclure: "l’Algérie est un Etat démocratique et indépendant, jouissant de la pleine souveraineté, et son peuple n’acceptera jamais que soit exercée sur lui une quelconque tutelle".