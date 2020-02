L’ancien secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, a qualifié l’allocution prononcée dimanche par le Président de la République, Abdelmadjid Tebbboune, au sommet de l’Union africaine (UA) de "forte", relevant les défis auxquels font face notamment les pays africains."J’ai écouté l’allocution du Président Tebboune. Elle est forte et je lui ai souhaité plein succès, notamment avec les défis et les menaces auxquels font face les pays de l’Afrique et les pays arabes", a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse algérienne en marge des travaux du 33ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l'UA.Il a relevé dans ce cadre que "les défis de l’Algérie font partie de ceux de l’Afrique et du monde arabe", ajoutant que les pays africains "sont tenus de se souscrire aux thèmes de ce sommet et de s'engager pour les concrétiser". Le 33ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l'UA est consacré au thème "Faire taire les armes: trouver les conditions adéquates au développement de l'Afrique".