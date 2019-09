Le Secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli a annoncé, samedi à Alger, la participation de sa formation politique à la prochaine élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain. Pour M. Sahli, la participation de l'ANR parti au prochain rendez-vous électoral s'explique par plusieurs raisons, notamment l'impératif attachement à la solution constitutionnelle et électorale étant la "seule voie à même de concrétiser la souveraineté populaire et consacrer la volonté souveraine et libre des citoyens conformément aux articles 7 et 8 de la Constitution", précise la déclaration finale de la Conférence nationale des bureaux de wilaya du parti.