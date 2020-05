Daté du 5 mai 2020, le décret a "conféré au ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance, le pouvoir de tutelle sur l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes".

Selon l'article 2 du décret, la dénomination de "ministre du travail et de l’emploi" est remplacée par celle de "ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance" dans toutes les dispositions du décret exécutif du 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.