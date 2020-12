Le ministère a précisé dans son communiqué militaire n 38, que "l'Armée sahraouie a ciblé des positions de l'armée d'occupation marocaine dans la zone de Khenka Houria dans le secteur d'Es-semara et dans la zone de Ros El-Mekteib dans le secteur Houza".

Le ministère a ajouté que "l'armée a également mené des bombardements contre les positions marocaines dans les zones de Fedra Tarkanat et de Fedra Laghrab relevant du secteur de Houza, ainsi que les zones de Ros Chedhaimia dans le secteur d'El-Mahbès et la zone de Amkli El Hara dans le secteur Amekala".Le communiqué a précisé aussi "que les attaques de l'APLS visaient, dimanche, des bases de l'armée de l'occupant marocain dans le secteur d'Es-Semara et la zone de Sebkha Tenouchad dans le secteur d'El-Mahbes causant des dégâts considérables, matériels et humains, dans les rangs des forces d’occupation marocaines, le long du mur de la honte", a conclu le communiqué.