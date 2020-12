Les unités de l'ALPS ont lancé, "vendredi et samedi, des attaques ciblées contre les brèches des forces d'occupation marocaine derrière le mur de l'humiliation et de la honte, notamment à Gourara dans la ville d'Al Farsia, Rous Es-sebti et Cheidhmya à Mehbes ainsi que Galb Dhalem à Tichla ou encore à Aadim Oum Jloud à Aousserd", précise la même source.

Les attaques des unités de l'armée sahraouie se poursuivent ainsi, "en infligeant à l'occupation marocaine plus de pertes matérielles et humaines le long du mur de la honte", a souligné la même source.

A noter que l'Armée sahraouie lance quotidiennement d'intenses offensives le long des sites de retranchement des forces d'occupation marocaines, suite à la violation par le régime royal du cessez-le-feu et le ciblage de civils sahraouis désarmés qui manifestaient pacifiquement devant la brèche illégale d'El Guerguerat.