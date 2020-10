L’Assemblée populaire nationale (APN) a participé mardi à une Séance d'information sur la question de la pauvreté dans le monde, organisée par l’Union interparlementaire (UIP) avec la participation du Bureau de l'Observateur de l'UIP aux Nations Unies, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement. Les députés Mohamed Djellab et Seddik Chihab ont représenté l’APN aux travaux de cette Séance d'information sur l’Objectif de développement durable (ODD) 1 (Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde).La rencontre tenue par visioconférence a permis aux participants d’aborder les processus de l'ONU, les résultats escomptés, les actions concrètes et les réformes internes en vue de renforcer l'engagement des Parlements à cet égard". La question de la lutte contre la pauvreté était à l’ordre du jour de cette séance d’information à laquelle a également pris part l'ancien Rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, Philip Alston, a ajouté le communiqué, précisant que dans son rapport intitulé "L'état alarmant de l'éradication de la pauvreté" présenté en juillet 2020, M. Alston avait appelé l'ONU, les Gouvernements et les Parlements à renforcer les processus d’éradication de la pauvreté.