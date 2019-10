L'Argentin Rafael Grossi a été élu mardi à la tête de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), organe de contrôle des activités nucléaires. "Avec Rafael Grossi obtenant une majorité qualifiée au Conseil des gouverneurs, l'AIEA a fait un pas décisif dans l'élection de son directeur général", a écrit l'ambassadeur français auprès de l'ONU à Vienne, Xavier Sticker sur son compte Twitter. Quatre candidats, trois hommes et une femme, étaient en lice pour diriger cet organe onusien en charge notamment de contrôler les activités nucléaires de l'Iran et le respect de l'accord de 2015 fragilisé par les tensions entre Téhéran et Washington. Il s'agit de la slovaque Marta Ziakova, actuelle présidente de l'autorité nucléaire du pays, du Burkinabé Lassina Zerbo, actuel chef de l'organisme onusien de surveillance de l'interdiction des essais nucléaires et du roumain Cornel Feruta qui occupe provisoirement la direction de l'AIEA L'Ambassadeur argentin en Autriche et expert des questions nucléaires, Rafaël Grossi avait fait état de sa candidature dès juillet. Le nouveau directeur de l'AIEA prendra ses fonctions en janvier. L'AIEA rassemble 171 Etats et joue notamment un rôle central dans la lutte contre la prolifération nucléaire en vérifiant que les pays membres du Traité de non-prolifération respectent leurs engagements en la matière.