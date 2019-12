L'armée américaine prépare son plus gros déploiement militaire en Europe depuis 25 ans, avec l'envoi, dans le cadre d'un exercice l'an prochain, de 20.000 soldats supplémentaires, pour "démontrer sa puissance militaire", a indiqué lundi le général Christopher

Cavoli.Quelque 9.000 soldats américains déjà basés en Europe se joindront à eux pour participer à l'exercice militaire Defender Europe 20, qui rassemblera au total 37.000 militaires alliés en mai et juin dans 10 pays européens, a précisé le général Cavoli, commandant des forces terrestres américaines en Europe, à un groupe de journalistes au Pentagone.Les premiers envois de soldats et de matériels commenceront en février pour la mise en place de 13.000 pièces d'équipements qui devront franchir jusqu'à 4.000 km pour parvenir à destination.Un défi logistique dans les pays de l'ancien bloc soviétique où les voies ferrées ne sont pas de la même largeur qu'en Europe occidentale et où les ponts ne sont pas prévus pour supporter les 70 tonnes des chars Abrams américains.Après des années de réductions d'effectifs militaires en Europe depuis la fin de la Guerre Froide, ce déploiement exceptionnel reflète le bouleversement stratégique provoqué par l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, qui

a "tout changé", a ajouté le général américain, s'abstenant toutefois de désigner clairement la Russie comme visée par les manoeuvres militaires.Les marins, aviateurs et fantassins américains arriveront en Europe par voie aérienne et maritime, utilisant plusieurs ports et bases aériennes du continent, notamment le port de la Rochelle.Outre le pont aérien et maritime entre les EtatsUnis et l'Europe, des exercices collatéraux sont prévus, notamment une traversée de rivière en Pologne, un parachutage en Lituanie et un exercice de coordination au niveau du commandement en Allemagne.L'objectif est de "démontrer la capacité de l'armée américaine à déployer rapidement une force importante pour soutenir l'Otan et à répondre à n'importe quelle crise", a souligné l'armée américaine dans un communiqué.