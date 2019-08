L'armée pakistanaise "se tient fermement" aux côtés des habitants du Cachemire, a déclaré mardi son chef d'état-major, au lendemain de la révocation par l'Inde de l'autonomie constitutionnelle de la partie du Cachemire qu'elle contrôle et que le

Pakistan revendique. "L'armée pakistanaise soutient fermement les Cachemiris dans leur juste lutte et jusqu'au bout. Nous sommes prêts et nous ferons tout pour remplir nos obligations", a déclaré le général Qamar Javed Bajwa, d'après un tweet du porte-parole militaire Asif Ghafoor. Cette déclaration a été faite au terme d'une réunion des principaux chefs militaires du pays à Rawalpindi, ville garnison où l'armée a son quartier général. Ses participants ont "totalement soutenu" la position du gouvernement pakistanais, qui s'oppose à la mesure indienne, a indiqué le général Ghafoor. "Le Pakistan n'a jamais reconnu les prétendus efforts de l'Inde pour

légaliser son occupation", a-t-il ajouté. Environ 500 personnes manifestaient en début d'après-midi à Muzaffarabad,

la plus grande ville du Cachemire sous contrôle pakistanais. Des rassemblements sont aussi attendus à Lahore (Est), Karachi (Sud) et dans la capitale Islamabad. Les parlementaires pakistanais ont également entamé une session conjointe pour discuter d'une réponse possible à la décision de New Delhi. Le gouvernement indien a annoncé lundi la révocation de l'autonomie constitutionnelle du Cachemire, une décision qui vise à placer sous une tutelle plus directe de New Delhi cette région revendiquée par le Pakistan.

L'Etat du Jammu-et-Cachemire (Nord) bénéficiait jusqu'alors d'un statut spécial garanti par la Constitution indienne. Il permettait à cette région de légiférer sur tous les sujets à l'exception de la défense, des Affaires étrangères et des communications. Le Pakistan, qui revendique le Jammu-et-Cachemire depuis la partition avec l'Inde en 1947, au terme de la colonisation britannique, a qualifié cette décision d'"illégale".