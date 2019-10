L'armée syrienne a pris le contrôle de la totalité de la ville syrienne de Minbej et de ses environs, dans le cadre d'un déploiement destiné à contrer une offensive turque, a affirmé l'armée russe mardi. "Les forces gouvernementales syriennes ont pris le contrôle total de la ville de Minbej et des localités avoisinantes", a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Les forces de l'armée syrienne sont entrées lundi dans la ville clé de Minbej, dans le nord de la Syrie dans le cadre d'un déploiement militaire

pour contrer une offensive turque. C'est la première fois depuis 2012 que les forces syriennes pénètrent dans cette ville située à 30 kilomètres de la frontière turque. Le déploiement de l'armée syrienne est intervenu après un appel à l'aide des forces kurdes qui ont accusé l'allié américain de les avoir abandonnées en annonçant un retrait de ses soldats du nord syrien. L'armée syrienne s'était retirée des zones kurdes en 2012 pour combattre les rebelles ailleurs dans le pays ravagé par la guerre depuis 2011, maintenant seulement une présence dans les villes de Qamichli et Hassaké (nord-est). En 2018, des soldats syriens ont été déployés autour de la ville de Minbej à la demande également des forces kurdes, après des menaces d'une offensive turque.