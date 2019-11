L'AS Monaco, club de l'international algérien Islam Slimani, a annoncé samedi le lancement de ses comptes Twitter et Facebook en langue arabe dans le cadre de son développement digital. "Quelques mois après son lancement sur TikTok, le club franchit aujourd’hui une nouvelle étape en lançant des comptes Twitter et Facebook en arabe", écrit le club de la Principauté sur son site officiel. L'AS Monaco dépasse le cap des 10 millions de fans sur les réseaux sociaux et continue son développement digital en lançant du contenu en arabe sur Facebook et Twitter, précise la même source. L'AS Monaco a choisi son attaquant algérien Slimani pour faire la promotion de cet évènement à travers une vidéo postée sur le site du club. Micro en main, il commente ses actions et buts inscrits en championnat sous le maillot de son nouveau club. "Ouvrir un compte Twitter AS Monaco en langue arabe ?", demande le club pour faire la discussion. Et à son joueur @slimaniislam de répondre :"Vas-y. C'est quand tu veux !". A travers ce nouveau lancement, l’AS Monaco réaffirme ses ambitions sur le digital et sa volonté d’accroître sa visibilité, proposer des contenus exclusifs et mettre en valeur l’image du club et de la Principauté dans le monde, souligne l'ASM. Depuis près de cinq saisons, l’AS Monaco propose à ses fans internationaux du contenu en anglais, espagnol et portugais, en plus de ses comptes en français. Arrivé cet été à Monaco pour un prêt d'une saison avec option d'achat en provenance de Leicester City (Angleterre), Slimani (31 ans) n'a pas tardé à démontrer ses qualités en inscrivant cinq buts et délivrant sept passes décisives. Il avait évolué les deux précédentes saisons à Fenerbahçe (Turquie) et Newcastle (Angleterre), également sous forme de prêt.