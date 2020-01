L'Asie de l'Est restera la région à la croissance la plus rapide au monde en 2020, selon le rapport "Situation et perspectives de l'économie mondiale 2020" des Nations Unies,

présenté jeudi au siège de l'ONU à New York, "Malgré d'importantes turbulences, l'Asie de l'Est restera la région à la croissance la plus rapide au monde et le plus grand contributeur à la croissance mondiale", indique le rapport. En Chine, la croissance du PIB devrait ralentir progressivement de 6,1% en 2019 à 6,0% en 2020 et à 5,9% en 2021, soutenue par des politiques monétaires et budgétaires plus accommodantes, ajoute le rapport. Selon le rapport, la croissance dans d'autres grands pays émergents, dont le Brésil, l'Inde, le Mexique, la Russie et la Turquie, devrait en revanche s'accélérer en 2020. Le rapport "Situation et perspectives de l'économie mondiale" est une publication phare annuelle des Nations Unies sur l'état de l'économie mondiale, vue sous l'angle du Programme de développement durable à l'horizon 2030. Il s'agit d'un produit conjoint du Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et des cinq commissions régionales des l'ONU.